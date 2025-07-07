Переезд в США, критика из-за дочери, конец карьеры: где сейчас Анастасия Задорожная

Анастасия Задорожная стала популярной после участия в сериале «Клуб» и фильме «Любовь в большом городе», однако в 2023 году она официально заявила о завершении карьеры. News.ru рассказал, чем известна актриса и где она сейчас находится.

Карьера Анастасии Задорожной

Задорожная родилась 30 августа 1985 года в семье военного в Федотово Вологодской области. Ее семья переехала в Москву, когда Анастасии было семь лет. Творческий путь девочки начался уже в 10 лет — тогда она попала в детскую музыкальную группу «Непоседы». В 2001 году девушку утвердили на роль старшеклассницы Анжелики Селиверстовой в сериал «Простые истины». Ее партнерами по сцене были Татьяна Арнтгольц и Данила Козловский. После Задорожная снималась в «Холостяках».

Пик карьеры пришелся на молодежный сериал «Клуб» на MTV. В проекте Задорожной досталось сразу две роли — певицы Василисы и работницы автоцентра Маруси. По сюжету персонажи были двойниками. Другой крупной работой актрисы стала роль в фильме «Любовь в большом городе». Также Анастасия снялась в ремейке «Кавказской пленницы», «Что творят мужчины — 2», «Жестоком уроке».

Отметим, что критики отмечали не только актерскую игру Задорожной. Еще в 2007 году она получила премии «Золотой рингтон» и «Золотой Граммофон» за композицию «Буду».

В октябре 2023 года артистка записала обращение для YouTube-канала Яны Чуриковой, в котором заявила, что больше не занимается творчеством.

Критика из-за дочери

Задорожная оказалась в центре скандала, когда поделилась кадрами того, как ее 10-месячная дочь учится самоспасению на воде. На видео инструктор бросает девочку в бассейн и показывает, как она должна самостоятельно выплывать на поверхность. Подписчики сочли, что подобные методы слишком жестокие и опасные.

Сама актриса заявляла, что в действительности ребенок получает важный навык, который может спасти его жизнь.

«Мы выбрали это направление, потому что вода и бассейны повсюду… Горжусь. Уже. Саше непросто, но она отлично справляется. P. S. Видео не для слабонервных мам», — написала Задорожная.

Личная жизнь Задорожной

Первые известные публике длительные отношения у Задорожной случились с фигуристом Сергеем Славновым. Пара познакомилась на проекте «Звездный лед». Роман спортсмена и артистки продлился семь лет, однако так и не привел к браку.

В 2020 году актриса заявила, что тайно вышла замуж. Долгое время она не называла имя своего супруга, однако позднее выяснилось, что избранником оказался некий Владимир. Он не связан с миром кино и работает в IT-индустрии.

После свадьбы супруги вместе переехали в США. Задорожная признавалась, что смена места жительства не составила труда — ее супруг регулярно был в Соединенных Штатах по работе. В конечном счете знаменитость и ее муж обосновались во Флориде. В мае 2024 года Задорожная объявила о своей беременности, а 4 августа она впервые стала мамой.

Недавно СМИ сообщали, что в России закрыли компанию Анастасии, которая работала в сфере IT. Утверждалось, что принадлежавший знаменитости бизнес прекратил работу, однако почти сразу на его месте появилась новая фирма с тем же профилем и командой, но уже без ее участия в документах. По информации Mash, актриса назвала изменения «перераспределением деятельности» в рамках семейного бизнеса, подчеркнув, что ситуация полностью под контролем.