Карнавал ответила хейтерам: «Я не могу переодеться за одну секунду!»

На днях Валя Карнавал угодила в скандал. Блогера засняли без одежды в раздевалке фитнес-клуба, а потом пытались шантажировать. Но Карнавал сразу обратилась в полицию.

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Правозащитники быстро нашли злоумышленников и возбудили уголовные дела по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов», пишет СтарХит.

Но на Валю обрушилась волна хейта. Ей вменяют, что она сама виновата в случившемся. Валя решила объясниться.

«Меня больше всего удивляет, что каждый второй говорит о том, что как ты, будучи Валей Карнавал, могла дефилировать голой в женской раздевалке. Мои хорошие, давайте просто пораскинем мозгами и немножечко подумаем о том, что, как ни крути, когда ты собираешься идти в душ, вот эти три секунды в полном неглиже все равно присутствуют. Я понимаю свой статус, я понимаю и понимала все возможные риски. Но я не фея из Алфеи, я не могу взмахнуть волшебной палочкой и переодеться в женской раздевалке за одну секунду.», — возмутилась певица.

Мария Погребняк считает, что Валя в этой ситуации держалась молодцом, пройдя через неприятную ситуацию.