Боня поранилась на фоне борьбы с целлюлитом

Виктория Боня много сил, времени и средств уделяет уходу за собой. Звезда всеми возможными средствами стремится достичь совершенства, но иногда случаются неприятные инциденты, пишет thevoicemag.

В микроблоге Боня показала сильно пораненное бедро. Виктория пострадала, когда решила сама себе сделать массаж роликовым массажером.

«У меня буквально оторвалась кожа, представляете? Я борюсь с целлюлитом, конечно же. Я решила прогнать всю катушку, сесть на него и еще так потереться. И у меня отлетела кожа просто. Я не заметила, она видимо продолжала отлетать, пока я массировала себе целлюлит», — рассказала она.

Теперь телеведущая мучается от сильной боли. Она едва смогла заснуть ночью. Но пи этом сообщила подписчикам, что будет продолжать борьбу за красоту и стройность.

29 июня Боня сообщила, что планирует проводить собственные ретриты - духовную практику временного ухода от повседневной жизни с целью восстановления внутреннего равновесия. В программу войдут: йога, дыхательные практики, а также мотивационные разговоры с блогершей.