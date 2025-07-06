Дайнеко объяснила. почему отключает геолокацию в социальных сетях

Виктория Дайнеко после выступления на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге рассказала журналистам, что перестала раскрывать свое местоположение в социальных сетях.

Как пишет «Комсомольская Правда», в прошлом ее преследовал навязчивый фанат. Преследоатеь ориентировался на геолокацию, которую певица публиковала в режиме реального времени в личном блоге.

«Один человек везде за мной ездил. Но это была моя оплошность. В то время было популярно приложение Foursquare, где все отмечали свою геолокацию, а я это делала прямо в моменте», — объяснила певица.

Однажды сталкер следовал за ней прямо до дома родителей. Пришлось вмешаться отцу Виктории, после чего преследование прекратилось.

Весной 2025 года Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал геолог Беркели Овезов.