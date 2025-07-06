Пугачева перестала скрывать проблемы с здоровьем

На днях Алла Пугачева вместе с семьей переехала из Италию в Латвию. В личном блоге певица выложила видеоролик, на котором показала, как ее муж Максим Галкин жарит яичницу. Помогала отцу 12-летняя Елизавета. Делала запись Примадонна.

Она призналась, что у нее что во время съемки затряслись руки, пишет издание passion.ru.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — заявила Алла Борисовна.

«Боль, одиночество, потерянность»: что скрывают рисунки Аллы Пугачевой

В последнее время пользователи Сети активно обсуждают перемены во внешности певицы. Многие считают, что Алла Пугачева скрывает проблемы со здоровьем на свежих фото, но это у нее получается не совсем успешно. Кроме того, некоторые специалисты уверены: у артистки серьезные психологические проблемы из-за неудовлетворенности своей жизнью в эмиграции.

*Признан иноагентом на территории РФ