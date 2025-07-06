Гобозов заявил в полицию на сотрудницу местного супермаркета

Александр Гобозов с супругой стали криминальными звездами в пабликах Павловского Посада. Их обвинили в систематических хищениях продуктов из местного супермаркета. Об этом пишет thevoicemag.

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После того, как эта история приобрела широкую известность, участник популярной телестройки изложил свое видение ситуации. Пара поселилась в подмосковном городе несколько месяцев назад. Светлана после работы заехала за продуктами и позвонила мужу, чтобы он помог ей с продуктами. В суете девушка что-то там не пробила и. когда пара уже отошла от кассы, на них с криками набросилась одна из работниц магазина.

«Мы даже не то, чтобы дошли куда-то, мы дошли до двери. Я давай такси вызывать, чтобы быстрее добраться домой. Мы тут же вернулись, табло даже не успело погаснуть, мы оплатили и уехали. Вечером, часа через два, мы видим видео в местной группе», — заявил Гобозов.

Светлана и Александр пришли к директору магазина, подали претензию. По словам Гобозова, продавщицу, которую зовут Люба, уже отстранили от работы. Они подали на нее заявление в полицию.

В феврале 2024 года Александр Гобозов уже попадал в заголовки — тогда его приговорили к полутора годам колонии за разбойное нападение. Осенью он вышел по УДО. А теперь снова на слуху — только уже из-за йогуртов и шоколадок.