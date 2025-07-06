Конфликт Шаляпина и Дробыша вышел на новый виток
Прохор Шаляпин интервью Ивану Исаеву для YouTube-канала в очередной раз негативно высказался о Викторе Дробыше. Певец сказал, что уже был готов помириться с продюсером, но понял, что тот снова самоутверждается за счет него.
Когда-то Шаляпин стал участником «Фабрики звезд-6», продюсером которой был Виктор Дробыш. И с той поры между ними продолжается война. В прошлом году Дробыш публично заявил, что Прохора «бестолков и бездарен». Об этом пишет издание passion.ru.
«Есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. Ну, яркий пример — Прохор Шаляпин», — сказал Дробыш.
Шаляпин же прокомментировал, что продюсер лишь пытается напомнить о себе и самоутвердиться, считая себя «каким-то пупом земли».
«Все песни, которые он написал, — это однодневный продукт, который не несет никакой культурной ценности», - констатировал певец.
Недавно недруги пересеклись по рабочим вопросам. Прохор сообщил, что был готов помирится с Виктором, но ничего не вышло.
«У меня мысль была, что наконец-то мы помиримся. Но пошло снова вот это самоутверждение за счет меня», — заявил Прохор Шаляпин.
Прохор обвинил продюсера в предательстве всех участников «Фабрики звезд».
«Он всех нас предал. Он начал бегать за теми, у кого есть деньги. Заниматься теми артистами, за которых, грубо говоря, занесли дядечки и тетечки с деньгами», объяснил певец.