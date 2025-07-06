Жасмин рассказала, как ее семья готовится к появлению малыша

Михаил, старший сын певицы Жасмин, как известно, скоро подарит ей внука или внучку.

«Пока пол малыша я не знаю. Честно говоря, для меня это не важно. Главное, чтобы родился здоровенький ребенок», говорит звезда.

Младшие дети исполнительницы пока никак не могут привыкнуть к будущему статусу тети и дяди, пишет «Московский Комсомолец».

«Маргарита очень счастлива. Она не знала о том, что у нее будет статус тети. А Мирон вообще в шоке! Он же будет дядей! Он на это говорит: «Как же так? Я же еще маленький! Нет, я – не дядя. Я – Мирон». Пока ему сложно с этим свыкнуться. Они лезут в Интернет и читают о том, что такое быть тетей и дядей»., - призналась звезда.

На свадьбу Жасмин подарила молодоженам квартиру. Певица призналась, что давно обещала Михаилу передать эту недвижимость после его женитьбы. Кроме того, знаменитость оплатила паре свадебное путешествие в Сингапур.