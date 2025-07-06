Mia Boyka вновь оказалась в эпицентре скандала
Mia Boyka на одном из шоу крайне эмоционально отреагировала, увидев начинающих артистов в ярких розовых футболках.
Певица убеждена, что наряд такого цвета лишает мужчин мужественности, о чем и заявила публично.
«Попрошу вас от лица всех женщин и мужчин всех. Пожалуйста, не носите розовые футболки блин! Розовый цвет — это не мужской цвет!», — налетела она на выступающих.
Mia никто не поддержал. Напротив, ей припомнили предыдущие истории с девочкой-квадробером и потенциальными зрителями из Азии. Как пишет СтарХит, комментарии к ее заявлению были в основном негативными.
Mia Boyka извинилась за жест на шоу, из-за которого снова угодила в скандал
Ранее Mia Boyka также подверглась критике за свой лексикон. Ларису Долину смутили слова, используемые молодой артисткой. Правда, Boyka не дала себя в обиду и вскоре во время одной из телепередач унизила старшую коллегу.
«Они привыкли быть звездами, к тому, что всегда нужны и актуальны. Ну пускай так думают. Просто, понимаешь, время меняется, для кого-то уже авторитет я, Егор Шип, Даня Милохин», — говорила артистка, кивая в сторону Долиной.