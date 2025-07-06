Mia Boyka вновь оказалась в эпицентре скандала

Mia Boyka на одном из шоу крайне эмоционально отреагировала, увидев начинающих артистов в ярких розовых футболках.

Певица убеждена, что наряд такого цвета лишает мужчин мужественности, о чем и заявила публично.

«Попрошу вас от лица всех женщин и мужчин всех. Пожалуйста, не носите розовые футболки блин! Розовый цвет — это не мужской цвет!», — налетела она на выступающих.

Mia никто не поддержал. Напротив, ей припомнили предыдущие истории с девочкой-квадробером и потенциальными зрителями из Азии. Как пишет СтарХит, комментарии к ее заявлению были в основном негативными.

Mia Boyka извинилась за жест на шоу, из-за которого снова угодила в скандал

Ранее Mia Boyka также подверглась критике за свой лексикон. Ларису Долину смутили слова, используемые молодой артисткой. Правда, Boyka не дала себя в обиду и вскоре во время одной из телепередач унизила старшую коллегу.