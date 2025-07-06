Овсянникова сравнила себя с Бузовой. Не в пользу Ольги

Маргарита (Марго) Овсянникова, певица и актриса, сказала, что ее не нужно сравнивать с Ольгой Бузовой.

«Оля изначально врач? А, географ. А я-то по профессии артист. Я пою, танцую, играю», — заявила певица.

Протеже Филиппа Киркорова в беседе с журналистами POPCAKE отметила, что их творчество с Бузовой очень отличается. Марго намекнула, что публике неплохо бы читать книги, чтобы повысить уровень развития.

«Она любит говорить такие легкие фразы, которые всем понятны. И это вирусится. В моем случае я что-нибудь такое ляпну, и все думают: «Что она несет?». А если бы они книжки читали…» — саркастически сказала исполнительница.

В последнее время музу Филиппа Киркорова певицу Марго Овсянникову все чаще сравнивают с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Но король поп-эстрады все-таки считает, что артистки абсолютно разные.