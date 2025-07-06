Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снова женится

Телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова подали заявление в ЗАГС. Об этом сообщает «СтарХит».

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По информации издания, свадьба планируется на предстоящую осень. После церемонии пара собирается отправиться в свадебное путешествие, где они мечтают поплавать с китами.

Известно, что Шепелев и Тулупова познакомились через дэйтинг-приложение. У обоих есть дети: сын Шепелева Платон, который является ребенком певицы Жанны Фриске, и дочь Тулуповой Лада, которые ранее ходили в одну группу детского сада и даже дружили, говорится в материале.

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