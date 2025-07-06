Porsche известного художника стал рекордсменом по нарушению ПДД

Художник Никас Сафронов снова оказался в центре внимания — на этот раз не из-за живописи, а из-за своего автомобиля Porsche, который официально стал рекордсменом по количеству нарушений ПДД. Машина, по данным тлеграм-канала SHOT, уже получила 691 штраф на общую сумму 655 тысяч рублей.

Причём особенно активно автомобиль «штрафуется» в этом году. Только за июнь — 62 нарушения на почти 70 тысяч рублей. И это ещё не предел — 49 штрафов всё ещё остаются неоплаченными, а сумма «висит» на 56 тысяч рублей.

История началась ещё в марте 2024 года, когда Сафронов оформил себе Porsche. Уже в день покупки пришёл первый штраф — за парковку не по правилам. А дальше — как по маслу: камера за камерой, письмо за письмом.

Большинство нарушений — это превышение скорости, но попадаются и привычные «классики»: парковка на тротуаре, проезд под знак, езда по автобусной полосе.

Комментировать свои рекорды сам Никас пока не спешит. Но в Сети уже шутят, что его Porsche вполне может получить прописку в Книге рекордов России — как самый «дорогоштрафный» спорткар года.

Ранее Никаса Сафронова заметили, когда он флиртовал с незнакомкой на гала-вечере в честь открытия ПМЭФ.