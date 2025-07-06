Шепелев с Тулуповой подали заявление в ЗАГС

Дмитрий Шепелев собрался зарегистрировать отношения с Екатериной Тулуповой. Пара уже подала заявление на регистрацию брака, поженятся они этой осенью. И отправятся в небольшое путешествие — поплавать с китами, пишет «Комсомольская Правда».

Телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова вместе с с 2018-го года. Познакомились они благодаря интернет-приложению, оказалось, что их дети-ровесники посещают одну группу в детском саду. Сначала подружились Платон и Лада, а потом их родители.

У Екатерины Тулуповой дочь Лада от первого брака. Дмитрий на момент знакомства один воспитывал сына Платона. Платон — сын Шепелева и певицы Жанны Фриске.

Весной 2021 года у Шепелева и Тулуповой родился сын Тихон.

Объявивший о помолвке с возлюбленной Дмитрий Шепелев раскрыл свое отношение к браку. В интервью для нового выпуска журнала «Антенна-Телесемь» телеведущий заявил, что штамп в паспорте «не гарантирует верности».