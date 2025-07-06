Шаляпин приобрел еще одни апартаменты

Прохор Шаляпин в беседе с Дариной Высоцкой на YouTubе рассказал, что купил еще одну квартиру. Он сильно привязан к ставшему за 20 лет родным району, поэтому решил взять дополнительную жилплощадью в своем доме, своем подъезде и на своем этаже, пишет СтарХит.

«Я сделал выбор: купил вторую квартиру на этаже, чтобы остаться в своей. Теперь живу в двух квартирах. Хотя я мог эти деньги потратить на одну большую квартиру где-то в другом месте. Но я даже свой дом и другой подъезд не рассматриваю. Уже не говорю о том, чтобы куда-то переехать. Мне нравится мой район — Даниловский. Я в нем вырос, живу там больше 20 лет. Рассматривал переезд на Таганскую, но не решился…», — заявил певец.

Сделка состоялась только две недели назад. Объединить две квартиры не получится, так как они расположены хоть и на одном этаже, но не рядом.

«В одной планирую оборудовать гардероб, гостевую, и гостиную, а в другой оставить, как прежде, личное пространство для сна и отдыха. Я рад, что хотя бы на этаже смог приобрести», — объяснил Прохор.

Некоторое время назад артист решил приобрести жилье, достойное масштабу его личности — особняк в Подмосковье. Но домашний уют наладить он так и не успел — пока Прохор разъезжает по курортам, жилье пустует, а прилегающая территория быстро зарастает сорной травой и теряет свой товарный вид.