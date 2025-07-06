Дочь Оксаны Самойловой и Джигана оказалась в инвалидном кресле.

Звездная пара отправилась на VK Fest в Санкт-Петербург вместе со своей семьей, но не в полном составе. Оказалось, что их дочь Лея осталась в Москве из-за полученной травмы ноги.

Оксана показала дочь, которая теперь передвигается на инвалидной коляске. По словам Самойловой, Лея случайно наступила на гвоздь, из-за чего проткнула ногу. Сейчас она находится дома, а за ней следит дедушка.

Блогерша поинтересовалась у дочери, считает ли та такое начало дня отличным. В ответ на это Лея заявила, что все произошло случайно: она шла домой и внезапно получила такую травму.

«Она не смогла поехать с нами на VKFest и осталась дома с дедушкой. Лея прямо перед поездом очень сильно проткнула себе ногу гвоздем. Больница, уколы от столбняка, стресс», — рассказала Оксана.

Также Самойлову рассмешил тот факт, что оставшаяся дома Лея успела покрасить себе волосы в синий цвет и сменить имидж сестре.

«Лея покрасила не только себя, но еще и Майю в зеленый. Ладно, волосы, у нее еще зеленые уши, шея и лицо», — рассказала многодетная мама.

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