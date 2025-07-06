Наталье Фриске сделали срочную операцию

Наталья Фриске накануне пожаловалась на неудачный год, на сильное нездоровье и рассказала, что была вынуждена обратиться к докторам.

© Соцсети

«Воспалилось, морозит меня весь день, вчера вылез этот лимфоузел. Я вся отекшая. Состояние просто такое… Пока в приемном отделении, не знаю, что сейчас будут говорить. Надеюсь, в больницу не положат», — сказала она.

Но медики настояли на срочной госпитализации.

«Пока ничего не ясно, но загноился один лимфоузел. Говорят, что будут резать. Я так боюсь», — написала Наталья.

Операция также была срочной, пишут 7days. Едва Фриске отошла от наркоза, она вышла на связь с подписчиками.

Сестра Жанны Фриске считает, что причиной болезни, по ее мнению, стала ангина, перенесенная месяц назад.