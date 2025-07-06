Садальский решил раскрыть значение татуировок Сябитовой

Роза Сябитова носит на теле две татуировки. На плече у телеведущей изображен скорпион, а на спине — тигр.

Актер Стас Садальский высказался о значении тату, пишут 7days.

«Говорят, что тату в виде скорпиона с торчащим вверх жалом накалывают те, кто принимал участие в боевых действиях. Сябитова по знаку Зодиака Водолей, про боевые действия ничего сказать не могу — может и принимала… Еще какую-то роль играют закрытые или открытые клешни, но они у Розы спрятаны под платьем. Если скорпион ползет вниз, значит обладатель этой тычки завязал с наркотиками. У нее, похоже, вбок? Еще значения: не тронь меня, не трону тебя; не признаю погон; выйду из любого положения, если нет — сам себя убью, но ни перед кем не опущусь. Значений много. Расстегнуть платье я бы не рискнул», — пошутил артист.

Подписчики добавили, что рисунки можно трактовать по-разному. К примеру, скорпион также символизирует благородство, понимание собственной значимости.

Для Розы наколки несут особый смысл.

«Я в этом убедилась в 2008-м, когда сделала себе наколку в виде скорпиона. Мне необходимо было придать своему характеру некую хитрость, ловкость и способность жалить. Мне необходимо, чтобы люди меня боялись! Это имеет отношение к моим врагам», — говорила она.

Тигра Сябитова решила запечатлеть, так как это ее знак по восточному календарю.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с NEWS.ru, что телеведущая Роза Сябитова не дает своему сыну Денису жениться.