Олег Меньшиков рассказал о состоянии Виктора Сухорукова после острого инфаркта.

Народный артист России Сухоруков в начале марта этого года перенес операцию на открытом сердце. Затем появились новости о том, что у него начались осложнения после острого инфаркта миокарда. Проведенное обследование выявило у звезды фильма «Брат-2» проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому врачи предупредили артиста о риске инсульта.

Художественный руководитель театра поддерживает общение со своим коллегой по цеху. По словам Олега, у Виктор была сложная операция. Однако сейчас он чувствует себя намного лучше: Сухоруков проводит много времени с семьей и пытается восстановиться.

«Спасибо, что переживаете. Можно не переживать, все нормально. Была действительно сложная операция. Сейчас Виктор Иванович восстанавливается. Он на любимой даче с родными и близкими. Мы с ним иногда болтаем по телефону – у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдет в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь», — заверил Меньшиков в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что 73-летний актер Виктор Сухоруков перенес срочную операцию.

Также сообщалось, что Олег Меньшиков рассказал об увольнении из Театра имени Ермоловой.