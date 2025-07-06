Дочь Даны Борисовой поделилась впечатлениями от психиатрической клиники

Полина, дочь Даны Борисовой, в личном блоге сообщила, что попала в больницу. Это специализированная клиника. Девушка призналась, что перед этим обращалась за помощью к психиатру, но безуспешно.

«Мне назначили терапию, достаточно сложную, но я не могу сказать, что она мне как-то помогала. За два месяца только ухудшения произошли. Моя мама собиралась на отдых, а я понимала, что в таком состоянии, что даже до аэропорта не могу доехать. Настолько мне плохо. У меня даже перелет вызывал ощущение, что мне сил на него не хватит, я не переживу. И поэтому приняла решение, попросила родителей положить меня в психиатрическую больницу», — рассказала она.

Как отметила Полина, это была клиника маминого знакомого. Впечатления от обстановки и лечения у дочери телеведущей самые положительные, информирует gazeta.ru.

«Клиника была просто замечательная. Эта неделя оказалась для меня спасительной. Лучше, чем поездка на Мальдивы».

Девушка отметила, что лечение принесло результат, и она уже вернулась домой. Но пока каждую неделю должна приезжать в клинику, показываться врачу.

Ранее Полина рассказывала, что ей поставили серьезный диагноз.

«Циклотимия. Это легкая степень биполярного аффективного расстройства, или, проще говоря, биполярки», — уточнила Полина.