Эксперт оценил появление Инстасамки на заседании Общественной палаты РФ

Павел Пожигайло, первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ заявил, что приглашение Дарьи Еропкиной (Инстасамки) на заседание по вопросам информационной безопасности школьников может привести к размыванию границ хорошего и плохого.

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Издание «Абзац» приводит его слова.

«Заигрывание со злом [приведет к тому], что зло вас съест. Мы сами станем Инстасамкой. В опыте зла нет положительного отклика. Существует очень много произведений великой русской литературы, которые описывали ситуацию, когда люди пытались как бы заигрывать с чертом, но в результате сами становились чертями. С философской, метафизической, идеологической, нравственной точки зрения [повторения ситуации] категорически нельзя допускать», – убежден эксперт.

Пожигайло уточнил, что комиссия по демографии и защите семьи не приглашала артистку принять участие в заседании. А ранее Дарья Еропкина уточняла, что в Общественную палату РФ «не просилась», о необходимости приехать она узнала от собственной дирекции.

Напомним, Инстасамка предложила разработать закон, который запретит использовать детей в видеоблогинге.