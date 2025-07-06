Валя Карнавал о том, как оказалась голой в раздевалке

Валя Карнавал прокомментировала ситуацию, когда её засняли голой в женской раздевалке спортзала. Пост с её реакцией появился в личном телеграм-канале.

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«Эй, йоу, вот такая ситуация у нас сегодня происходит, дорогие друзья», — начала Валя эмоционально.

Она пояснила, что знает: тема раздевалок в спортзалах сейчас в интернете на хайпе.

Карнавал подчеркнула, что момент, когда она попадает в объектив без одежды, длится всего три секунды — это тот самый момент, когда человек идёт в душ и ещё не успел обмотаться полотенцем.

«Как ни крути, вот ты когда собираешься идти в душ, вот эти вот три секунды в полном неглиже до того момента, как ты обмотаешься полотенцем — они, как ни крути, всё равно присутствуют», — объяснила Валя.

Она заверила, что прекрасно понимает риски своей публичности, но не может превратиться в фею из «Алфеи», чтобы «взмахом волшебной палочки» моментально оказаться одетой:

«Я не фея из Алфеи. Я не могу взмахнуть волшебной палочкой и переодеться в женской раздевалке за одну… просто невозможно».

По словам Карнавал, она всегда старается быть осторожной, и очень надеялась, что женская раздевалка — это пространство безопасности и солидарности, где «мы друг другу поправим короны». Но, увы, этого оказалось недостаточно:

«Хватило трёх секунд. Ситуация — полный отстой».

Певица добавила, что в спортзал пока не собирается возвращаться, а всем девушкам посоветовала быть бдительными.

Валя Карнавал поделилась своей историей несколько дней назад. Блогера шантажировали снимками. Несколько девушек засняли её, а потом парень одной из них пытался продать интимные фото, но у него ничего не вышло.