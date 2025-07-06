Independent: Оззи Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме

Британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой в городе Бирмингем.

Как сообщает газета Independent, вместе с артистом также выступили гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Музыканты исполнили в том числе такие хиты, как War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid.

Отмечается, что Осборн во время концерта сидел на «чёрном крылатом» троне из-за болезни Паркинсона.

О прекращении гастрольной деятельности Осборн объявил ещё в феврале 2023 года.

В октябре прошлого года экс-гитарист британского рок-музыканта Оззи Осборна Джейк И Ли был ранен в результате стрельбы в Лас-Вегасе.