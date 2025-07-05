Жена Петросяна показала редкое совместное фото сына и дочери

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала совместное фото сына и дочери дома. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Татьяна Брухунова показала сына Вагана и дочери Матильды в пижамах в домашнем интерьере. Мальчик держал за руку сестру и бегал с ней по коридору.

До этого Татьяна Брухунова снялась в платье на отдыхе в Китае. Образ дополнили сетчатые туфли и солнцезащитные очки. Волосы она уложила легкими прядями и сделала легкий дневной макияж.

Бизнесвумен недавно рассказала подписчикам, от каких путешествий отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. По словам Брухуновой, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу».

© Соцсети

Петросян с 2019 года состоит в браке со своей помощницей. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам юмориста, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.