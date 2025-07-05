Сестра Фриске сообщила, что попала в больницу

Наталья Фриске в Telegram-канале пожаловалась на плохое самочувствие, высокую температуру и отечность. Кроме того, она рассказала, что у нее сильно воспалились лимфатические узлы в области шеи.

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Наталья обратилась к врачам, рассчитывая. Что ограничится амбулаторным лечением. Но через некоторое время она вышла на связь с подписчиками уже из больницы. Фриске госпитализировали, пишут osnmedia.

«Куча всяких ненужных мыслей в голове… Дай бог, чтобы все было хорошо… Сижу, плачу», — призналась Наталья.

Ранее Наталья рассказывала, что вызывала 72-летнему отцу скорую. Давление у отца поднималось до 190, скакал пульс. Она назвала отца «упертым, как баран». Медики скорой сбили давление, но призывали обязательно лечь в больницу. Уговорить родственника сделать это она не смогла.