Группа «Блестящие» более трех часов сидит в самолете в Шереметьево

Артистки прилетели в Москву из Тюмени. Как пишет Телеграм-канал Вaza, через Тюмень они добирались в Москву из Кургана, где давали концерт на частном мероприятии. А сейчас они, как и прочие пассажиры лайнера, несколько часов сидят в самолете в аэропорту.

Ксения Новикова, одна из участниц группы, сообщила, что их неоднократно обещали вывести наружу, но пока ничего не изменилось.

«Сначала в Тюмени была задержка, теперь здесь три часа. Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана», - рассказала Ксения.

Ситуация с задержкой и отменами рейсов стала массовой в ночь на 5 июля — тогда более десятка российских аэропортов задержали рейсы из-за запретов на вылет и посадку самолетов.

В «Шереметьево» сообщили, что вместе с авиаперевозчиками делают все необходимое для стабилизации ситуации и выполнения суточного плана полетов.