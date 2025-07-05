Участника «Дома-2» обвинили в воровстве продуктов из «Дикси»

Александра Гобозова, скандально известного участника «Дома-2», вместе с супругой обвинили в серийных кражах продуктов питания из подмосковного магазина «Дикси». И публикуют эту информацию сотрудники супермаркета в местных пабликах, пишет Телеграм-канал Mash.

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Сотрудники магазина рассказали, что Гобозов с женой пользуются кассой самообслуживания, где оплачивают лишь часть набранных продуктов. Якобы даже приходилось гнаться за ними, чтобы заставить платить. Эпизоды эти зафиксированы камерой.

Александр и его жена Светлана накануне подали в полицию заявление о клевете. Говорят, что-то похожее случалось, но они просто забыли просканировать какие-то продукты. И когда им сделали замечание — все оплатили. Гобозовы говорят, что их подставляет старый враг - одна из кассиров «Дикси», их персональный хейтер еще со времен «Дома-2».

Бывший участник реалити-шоу Александр Гобозов в феврале 2024 года попал в тюрьму. Его приговорили к полутора годам лишения свободы за нападение на женщину. В ноябре он вышел по УДО.