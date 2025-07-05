Курбанов намекнул на возможный крах брака Бородиной

Курбан Омаров не верит в искренность Николая Сердюкова. Он считает, что его экс-супруге Ксении Бородиной придется снять розовые очки. Он уверен, что Ксения проявила чрезмерную доверчивость, и разочарование неизбежно. Об этом пишет Экспресс газета.

«Ты знаешь, почему женщине так тяжело найти «того самого» мужчину? Потому что она ищет не просто парня для свиданий. Она ищет плечо. Опору. Женщина — создание, которое всегда верит. Даже если обжигалась. Она снова надеется, снова вкладывает в мужчину самое дорогое — свою душу, время, веру в лучшее. И вдруг она начинает понимать… Ведь самое страшное для женщины — это в итоге осознать, что ее мужик — просто дурачок. И все это понимают», — написал предприниматель в личном микроблоге.

Поклонники звезды "Дома-2" рассмотрели на свадебных фотографиях, что Николай Сердюков держался с женой холодно, а ее подружек с удовольствием обнимал и всячески обхаживал. Больше всего народ возмутило как Николай прильнул к модели Виктории Лопыревой. В Сети даже принялись шутить, что муж просто перепутал и обнимал вместо супруги другую женщину.