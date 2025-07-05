Курбанов намекнул на возможный крах брака Бородиной

Ирина Лебедева

Курбан Омаров не верит в искренность Николая Сердюкова. Он считает, что его экс-супруге Ксении Бородиной придется снять розовые очки. Он уверен, что Ксения проявила чрезмерную доверчивость, и разочарование неизбежно. Об этом пишет Экспресс газета.

Курбанов намекнул на возможный крах брака Бородиной
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«Ты знаешь, почему женщине так тяжело найти «того самого» мужчину? Потому что она ищет не просто парня для свиданий. Она ищет плечо. Опору. Женщина — создание, которое всегда верит. Даже если обжигалась. Она снова надеется, снова вкладывает в мужчину самое дорогое — свою душу, время, веру в лучшее. И вдруг она начинает понимать… Ведь самое страшное для женщины — это в итоге осознать, что ее мужик — просто дурачок. И все это понимают», — написал предприниматель в личном микроблоге.

Поклонники звезды "Дома-2" рассмотрели на свадебных фотографиях, что Николай Сердюков держался с женой холодно, а ее подружек с удовольствием обнимал и всячески обхаживал. Больше всего народ возмутило как Николай прильнул к модели Виктории Лопыревой. В Сети даже принялись шутить, что муж просто перепутал и обнимал вместо супруги другую женщину.