Айза рассказала о самом сложном испытании в шоу «Большой куш. Бангкок»

Айза стала одной из участниц реалити «Большой куш. Бангкок». Телезвезда пообщалась с журналистами VOICE и призналась, что тяжелее всего ей далась разлука с любимым мужчиной и с сыновьями.

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Бывшая жена рэпера Гуфа несколько лет не принимала участия в телешоу. Последним было «Звезды в Африке». По ее словам, она не хотела участвовать в подобных проектах, поскольку осознавала, насколько это сложно как физически, так и эмоционально.

«Когда я узнала о сценарии «Большого куша» и о том, как будет организована игра, поняла, что это именно то, что мне нужно. Когда я узнала о правилах игры и о том, с кем мы проводим время и общаемся, у меня возникло ощущение безумия. Мы не могли спать даже тогда, когда у нас было время для отдыха, потому что наши головы кипели от тотального недоверия и сложных схем, которые мы строили. Я очень довольна тем, что после многолетнего перерыва вернулась в телевизионные съемки, особенно в реалити — это особый вид мазохизма», - сказала телеведущая.

Айза очень скучала по детям и любимому человеку.

«Эта разлука далась нам труднее всего, потому что мы с детьми долго не расставались. Они привыкли ко мне, и для нас со Степой это была первая разлука в таком формате. Но мы все это вытерпели, и наша встреча была максимально теплой и радостной.

Меня встретили с цветами, поцелуями и подарками. Потом от меня еще месяц никто не отходил. Любовь — это самое главное. И меня лечили после всех травм, полученных на проекте», - отметила блогер.

Ранее Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что на протяжении многих лет страдает от ночных кошмаров. Как сообщает Анохина, каждую ночь ей снятся очень яркие и эмоциональные, но всегда плохие сны.