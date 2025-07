Никаких вольностей на сцене: Волкова и Катина меняют имидж

Юля Волкова и Лена Катина после своего воссоединения пообещали организаторам их концертов вести себя на сцене примерно: держать дистанцию, не обниматься, не целоваться и ничего прочего, как в былые времена. Певицы не хотят нарушат изменившиеся моральные устои, чтобы не попасть статью о пропаганде ЛГБТ*.

Группа t.A.T.u., как пишет Телеграм-канал Mash, теперь готова выступать с пометкой 10+. Они предлагают прописать в договоре полное отсутствие намеков на интим на сцене, не возражают против согласования костюмов и прочего. Свой вокал и идеальное поведение девушки оценивают в 10 миллионов рублей за концерт на двоих. Если по отдельности, то Катина просит 1, 5 миллиона, Волкова – миллион.

В сентябре 2022 года t.A.T.u. выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». В СМИ тогда подчеркивали, что участницы группы Юлия Волкова и Лена Катина отмечали, что состоявшееся выступление — это «разовая акция», а не воссоединение.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ