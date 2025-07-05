Погребняк высказалась о ситуации с Валей Карнавал

Весной Валю Карнавал тайно сфотографировали без одежды две девушки в раздевалке московского фитнес-клуба. После этого они начали шантажировать певицу, угрожая выложить фото в интернет. Карнавал обратилась в полицию, и шантажистов вычислили.

© РИА Новости

Мария Погребняк прокомментировала эту ситуацию, пишет издание thevoicemag.

«Какой низкий, подлый поступок! Девушки хотели нажиться на чужом страхе и репутации. Эта ситуация – кошмарный сон для любого человека, а для публичной личности – особенно. Постоянный страх, унижение, ощущение ловушки... Это невыносимо. И, слава Богу, что этих гадов поймали. Надеюсь, они получат по заслугам!»», — заявила Мария.

Шантажистам грозит реальный срок по н статьям: «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».

Вале Карнавал (Валентине Карнауховой) 23 года. Родилась в Ростове-на-Дону. Блогер, певица, актриса и артистка дубляжа. В 2020-м российский Forbes поместил Валю на пятое место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.