Стало известно, что экс-продюсер Лободы имеет бизнес в России

Ирина Лебедева

Нателла Крапивина, бывший продюсер Светланы Лободы, после начала спецоперации на Украине уехала из России. Но покинувшая Россию после начала СВО менеджер до сих пор не ликвидировала свою предпринимательскую деятельность в стране, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что экс-продюсер Лободы имеет бизнес в России
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Крапивина с августа 2018 года зарегистрирована в России как индивидуальный предприниматель в сфере «исполнительских услуг», и ИП по состоянию на июль этого года не закрыто.

Также она числится учредителем московской компании «О май гад мьюзик», зарегистрированной в сентябре 2021 года. Ей принадлежит доля в 50%, хотя с октября 2022 года компанию возглавляет другой человек.

Что интересно, в марте 2022 года Совет по правам человека направил в МВД запрос с просьбой проверить российское гражданство Крапивиной. Был получен ответ, что Крапивина не является гражданкой РФ, поскольку ее паспорт был выдан с нарушениями. Тем не менее, по документам, она все еще считается россиянкой.

Ранее певица Светлана Лобода, осудившая специальную военную операцию, рассказала о жизни после отъезда из России.

«В России я достигла пика карьеры. А потом все оборвалось», — заявила певица.