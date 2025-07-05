Стало известно, что экс-продюсер Лободы имеет бизнес в России

Нателла Крапивина, бывший продюсер Светланы Лободы, после начала спецоперации на Украине уехала из России. Но покинувшая Россию после начала СВО менеджер до сих пор не ликвидировала свою предпринимательскую деятельность в стране, сообщает РИА Новости.

Крапивина с августа 2018 года зарегистрирована в России как индивидуальный предприниматель в сфере «исполнительских услуг», и ИП по состоянию на июль этого года не закрыто.

Также она числится учредителем московской компании «О май гад мьюзик», зарегистрированной в сентябре 2021 года. Ей принадлежит доля в 50%, хотя с октября 2022 года компанию возглавляет другой человек.

Что интересно, в марте 2022 года Совет по правам человека направил в МВД запрос с просьбой проверить российское гражданство Крапивиной. Был получен ответ, что Крапивина не является гражданкой РФ, поскольку ее паспорт был выдан с нарушениями. Тем не менее, по документам, она все еще считается россиянкой.

Ранее певица Светлана Лобода, осудившая специальную военную операцию, рассказала о жизни после отъезда из России.

«В России я достигла пика карьеры. А потом все оборвалось», — заявила певица.