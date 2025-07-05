Петренко вновь попал в список неплательщиков алиментов

Прошло только около месяца, как стало известно, что Игорь Петренко расплатился, наконец, с долгами по алиментам. Он выплачивает содержание сыновьям Матвею и Корнею, которых воспитывает Екатерина Климова. Но надолго актера не хватило.

На сайте Федеральной службы судебных приставов за ним снова числится задолженность на сумму 1 627 000 рублей. Как пишут 7days, такую сумму Петренко должен выплачивать бывшей жене ежемесячно по заключенному после развода соглашению.

В последнем браке у Петренко трое дочерей. Он пытался добиться уменьшения суммы алиментов, учитывая новых количество иждивенцев, но суд оставил принятое ранее решение без изменений.

Игорь Петренко и его экс-супруга актриса Екатерина Климова после развода заключили у нотариуса соглашение, в котором был прописан фиксированный размер алиментов, не привязанный к процентным значениям от дохода, прописанным в законе.