Семенович рассказала о периодах безденежья

Анна Семенович – популярная певица и вполне успешный человек. Но. Оказывается, были и в ее жизни серьезные проблемы с деньгами. Об этом исполнительница рассказала в проекте Кристины Задоры «Семейные тайны».

«Чтобы стать известной, чтобы заработать деньги, я столько раз рисковала… Я была на нулях. Когда мой папа потерял бизнес, у нас не было денег. Я могла есть только гречку, покупала дешевые яблоки и варила варенье-пятиминутку. Просто ни на что не было денег! Когда я занималась спортом в Америке, мы там жили на какие-то талоны. Еле сводили концы с концами. Ездила на тренировку на велосипеде 10 километров», рассказала звезда.

Однако Анна была уверена, что в силах переломить ситуацию, пишет СтарХит.

«Помогало мне то, что я знала, что я справлюсь, что я заработаю. После ухода из группы „Блестящие“ я раскидала свое резюме по кастинг-агентствам, чтобы сниматься в кино. Так бы меня, может, не позвали, потому что думали, что я пою, какая же я актриса?! Я прошла кастинг, сыграла роль, заработала денег. Я не сидела на диване, не плакала. В наше время можно найти работу, которая прокормит», — резюмировала артистка.

Анну Семенович спасли на гастролях в Архангельске

Певица Анна Семенович, по ее собственному признанию, магнит для всевозможных происшествий на гастролях. Очередная история произошла недавно на гастролях в Архангельске. Артистка собиралась выйти из номера, но обнаружила, что входная дверь не открывается.