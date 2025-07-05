Бледанс прокомментировала конфликт с Ароновой

Между Марией Ароновой и Эвелиной Бледанс давний конфликт. Когда-то Аронова публично заявила, что ребенок с синдромом Дауна — «это горе чудовищное», с которым она бы точно не справилась.

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Также, как пишут osnmedia.ru, актриса почему-то решила, что из таких детей часто получаются бомжи и маньяки.

Бледанс, воспитывающая особенного сына, подала жалобу на канал, который транслировал слова коллеги на всю страну.

Журналисты поинтересовались у Эвелины, чем завершился этот инцидент.

«Было неприятно, конечно, потому что Маша Аронова для меня была одной из лучших актрис нашей страны. Она потом объяснила свою позицию и принесла извинения перед всеми мамами и папами, которые воспитывают “солнечных” детишек. Мы сегодня с ней в нормальных отношениях, я зла не держу», — сказала Бледанс.

Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, что она и ее сын Семен улетели в Турцию. По словам знаменитости, они будут жить в «отеле для особенных людей», там запрещен алкоголь.