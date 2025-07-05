Батрутдинов закрутил роман с внучкой экс-лидера Узбекистана

Российский комик Тимур Батрутдинов признался в чувствах внучке первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Это произошло в одном из выпусков шоу «Мастер игры» на ТНТ.

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Артисту казалось, что его намерения взаимны. По словам Батрутдинова, он видел симпатию и желание познакомиться поближе в глазах девушки.

— Мариам мне очень нравится, от нее исходит такая добрая, светлая энергия. Еще когда была факельная церемония, мы встретились взглядами. Я ее взгляд прочитал как заинтересованный, — отметил юморист.

Комик решительно приступил к действиям. Он признался ей в чувствах, когда они сидели в одной машине с Мариам.

— Я заподозрил сразу же, но и химия у нас как-будто сразу же возникла. Я ее сам придумал? — сказал он девушке.

Тилляева была шокирована. Несмотря на это, артист поцеловал ее руку.

— Я — человек простой, джентльмен, холостяк. Вижу женскую руку в своей руке — губы сами тянутся, — высказался о своем поступке Батрутдинов.

В прошлом году певица и телеведущая Ольга Бузова также поцеловалась с Батрутдиновым в программе «Лига городов» на ТНТ. Случилось это на глазах у экс-возлюбленного артистки — рэпера Давида Манукяна (Давы).