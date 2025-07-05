Дочь Борисовой озвучила свой диагноз

Дочь Даны Борисовой Полина вышла на связь с подписчиками после госпитализации. Она сообщила, что врачи диагностировали у нее биполярное расстройство. Полина считает, что заболевание могло перейти к ней по наследству от мамы, пишет издание passion.ru.

«В мае мне поставили диагноз — циклотимия. Это легкая степень биполярного аффективного расстройства, или, проще говоря, биполярки. Как вы знаете, моя мама тоже страдает от БАР, и, как оказалось, это заболевание часто передается по наследству», — написала она.

Девушке назначили лечение. Восстанавливаться она будет дома, однако все равно надо будет время от времени посещать специалистов.

Ранее сама телеведущая удивила публику подарком дочери на 18-летие. Дана Борисова оплатила Полине ринопластику. И это не первая опасная бьюти-процедура на счету девушки: вместе с мамой она худела на «Оземпике», колола губы, а также делала «углы Джоли».