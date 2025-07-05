Галустян удивил публику кардинальной сменой имиджа

Михаил Галустян весной года ошарашил публику признанием о разводе. Он расстался с супругой после 18 лет брака. После решения изменить свою жизнь шоумен решил изменить и свой имидж.

Во-первых, он сильно похудел. Во-вторых, все привыкли видеть Галустяна с бородой и усами. Но накануне он в микроблоге выложил видеоролик, где предстал перед поклонниками с гладко выбритым лицом. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

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Фолловеры дружно отметили, что последнее время Галустян занялся собой. Михаил начал правильно питаться, стал регулярно заниматься спортом и похудел, а расставшись с растительностью на лице, стал выглядеть моложе.

Напомним, что после новостей о расставании шоумена с женой появились слухи об изменах Галустяна. Дело в том, что его визажист объявила о беременности, и многие заподозрили, что отцом ребенка является именно ведущий «Звезд в джунглях». Однако девушка эту информацию опровергла.