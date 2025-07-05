Умер звезда сериалов «Зачарованные» и «Части тела»

Австралийский актер Джулиан Макмэхон скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление супруги артиста Келли.

© Лента.ру

Смерть наступила 2 июля. Отмечается, что звезда сериалов «Зачарованные», «Части тела» и «ФБР: самые разыскиваемые» умер после продолжительной борьбы с онкологией. По словам супруги актера, Макмэхон любил свою жизнь, семью, друзей, работу и поклонников.

«Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней», — сообщила она.

Джулиан Макмэхон наиболее известен по ролям Коула Тернера в сериале «Зачарованные», доктора Кристиана Троя в сериале «Части тела» и доктора Виктора фон Дума в фильме «Фантастическая четверка».

Умер актер Майкл Мэдсен

Ранее в возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен, знаменитый по ролям в фильмах Квентина Тарантино. Тело артиста было обнаружено у него дома в Малибу утром 3 июля. Прибывшие на вызов 911 офицеры местного департамента шерифа зафиксировали смерть, которая, по их мнению, наступила по естественным причинам.