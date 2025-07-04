Водонаева в платье с откровенным декольте отдохнула на кладбище

Российская телеведущая Алена Водонаева в откровенном наряде отдохнула на кладбище. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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43-летняя знаменитость посетила указанное место в Салеме во время поездки в США. На размещенных кадрах она позировала, лежа на траве рядом с памятниками. При этом бывшая участница «Дома-2» надела черное макси-платье с глубоким декольте, чокер и очки в форме летучей мыши.

Также Водонаева запечатлела, как возлагает черные цветы к надгробию Бриджит Бишоп и прогуливается между памятниками.

«Почтили память всех "салемских ведьм"», — отметила она.

© Соцсети

Ранее в июле Алена Водонаева также в мокром платье без бюстгальтера снялась на улице в Нью-Йорке.