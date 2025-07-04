Расследование дела об афере с квартирой Долиной завершилось

Расследование уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной завершено. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Отмечается, что к уголовной ответственности по статье о мошенничестве были привлечены четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова.

«Обвиняемые совершили хищение путем обмана, денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей, причинив своими действиями потерпевшей ущерб в особо крупном размере. Кроме того, они лишили потерпевшую права на жилое помещение — квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой согласно заключению экспертизы превышает 138 миллионов рублей», — говорится в тексте.

Таким образом общий ущерб составил более 317,6 миллиона рублей. Сделка по продаже недвижимости певицы оспорена судом.

Известно, что Цырульникову обвиняют в совершении еще трех аналогичных случаев мошенничества в Москве.