Жена Виторгана рассказала о скандале с няней

Жена Эммануила Виторгана Ирина в беседе с aif.ru обвинила няню Николь Кононову в попытке пропиариться на ее семье.

Виторган рассказала, что нашла Кононову по объявлению. Семье потребовалась новая няня, так как старая не могла их сопровождать на отдыхе в Юрмале. Немного проработав у них, Кононова устроила скандал в соцсетях. Она назвала дочерей Виторгана «жуткими девочками», которые бросали в нее грязное бельё со словами: «Убери, прислуга».

За семью Виторгана вступились после скандала с няней

Ирина Виторган уверена, что Кононова изначально к ним пришла, чтобы устроить скандал. Позже она узнала, что девушка – блогерша. Жена артиста уточнила, что няня проработала у них три дня.