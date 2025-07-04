Владимир Пресняков рассказал о буйной молодости

Певец Владимир Пресняков признался, что совершал много безрассудных поступков в молодости. Осознанность к артисту пришла только к 50 годам.

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Музыкант рассказал, что еще в 35 лет совершал много глупостей. По словам Преснякова, он стал осознанным только в 50 лет, после рождения младших детей.

«Много выпивал и делал безрассудные вещи (в молодости. — Прим. ред.). О чем не жалею, но этого было бы лучше избежать», — рассказал исполнитель хита «Стюардесса по имени Жанна» Пятому каналу.

Владимир отметил, что сейчас стал спокойнее и уже не совершает неосознанные поступки: не прыгает с парашюта, не лезет пьяным в прорубь и не ввязывается в драку.

Старшему сыну музыканта от Кристины Орбакайте повезло меньше, чем его младшим братьям. Пресняков-младший становился свидетелем многих интересных ситуаций, в которые попадал отец. Но себя молодого артист характеризует, как на самом деле «нормального» и «очень доброго пацана».

Владимир Пресняков встречался с певицей Кристиной Орбакайте, родившей ему сына Никиту. С 2005 года начал жить с Натальей Подольской, на которой женился спустя пять лет. Супруги воспитывают двух детей: 10-летнего Артемия и четырехлетнего Ивана.

Недавно Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу в 20-ю годовщину отношений. Праздник обошелся супругам в более чем 7 млн рублей.