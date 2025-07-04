"Сорвала злость на Резнике": стало известно, кто довел Пугачеву до депрессии
Психолог Оксана Митрофанова ответила на вопрос о том, что могло довести народную артистку СССР Аллу Пугачеву до глубокой депрессии и эмоционального срыва, когда она обрушилась с резкой критикой на поэта-песенника Илью Резника, которого назвала "трусом и предателем".
Митрофанова предполагает, что Пугачева не так себе представляла детство и юношество своих детей и понимает, что обстоятельства, в которых они сейчас находятся, сложились не наилучшим образом.
"Вторая основная история, кто бы что ни говорил, это, конечно же, отсутствие Родины, отсутствие дома", - отметила она в интервью News.ru, подчеркнув, что в какие-бы шикарные особняки не переехал человек, они никогда не будут домом.