"Сорвала злость на Резнике": стало известно, кто довел Пугачеву до депрессии

Психолог Оксана Митрофанова ответила на вопрос о том, что могло довести народную артистку СССР Аллу Пугачеву до глубокой депрессии и эмоционального срыва, когда она обрушилась с резкой критикой на поэта-песенника Илью Резника, которого назвала "трусом и предателем".

Митрофанова предполагает, что Пугачева не так себе представляла детство и юношество своих детей и понимает, что обстоятельства, в которых они сейчас находятся, сложились не наилучшим образом.