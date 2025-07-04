Рудковская опубликовала редкие фото со старшими сыновьями

Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото с сыновьями от бывшего мужа Виктора Батурина. В своем Telegram-канале она выложила снимок с Андреем и Николаем Батуриными, которые закончили магистратуру МГИМО МИД РФ.

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По словам Рудковской, для Николая это уже второй красный диплом. Он был одним из 33 магистров, которым документы вручал лично ректор университета Анатолий Торкунов.

«Воспитала вместе с моими родителями достойных людей с лучшим образованием в нашей стране! Теперь же провожаю в долгий жизненный путь со слезами на глазах!» — написала продюсер.

Напомним, что Рудковская — мать четверых детей. Старшему сыну знаменитости, Андрею, 23 года. В 2011 году продюсер признавалась, что он приемный — биологической матерью является бывшая супруга Батурина Юлия Салтовец. С 2009 года предпринимательница замужем за фигуристом Евгением Плющенко — у супругов двое общих детей, Александр и Арсений.