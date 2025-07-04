Рудковская опубликовала редкие фото со старшими сыновьями
Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото с сыновьями от бывшего мужа Виктора Батурина. В своем Telegram-канале она выложила снимок с Андреем и Николаем Батуриными, которые закончили магистратуру МГИМО МИД РФ.
По словам Рудковской, для Николая это уже второй красный диплом. Он был одним из 33 магистров, которым документы вручал лично ректор университета Анатолий Торкунов.
«Воспитала вместе с моими родителями достойных людей с лучшим образованием в нашей стране! Теперь же провожаю в долгий жизненный путь со слезами на глазах!» — написала продюсер.
Напомним, что Рудковская — мать четверых детей. Старшему сыну знаменитости, Андрею, 23 года. В 2011 году продюсер признавалась, что он приемный — биологической матерью является бывшая супруга Батурина Юлия Салтовец. С 2009 года предпринимательница замужем за фигуристом Евгением Плющенко — у супругов двое общих детей, Александр и Арсений.