Группу «Тату» заподозрили в пропаганде ЛГБТ*

Депутат Брянской областной думы и глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов потребовал проверить группу «Тату» на пропаганду ЛГБТ-отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Его слова передает портал Life.ru.

Иванов потребовал дать правовую оценку творчеству группы, которая объявила о своем возвращении на сцену. Ранее девушки выступали в провокационных образах, часто вызывая критику со стороны общественников.

«То, что пропагандировали эти девушки двадцать лет назад... Сейчас за это можно привлечь к ответственности по целому ряду административных и уголовных статей», — заявил депутат.

Михаил также выразил надежду на то, что солистки пересмотрели свои взгляды на творчество, и их будущие песни будут соответствовать духовно-нравственным ориентирам страны.

Ранее стало известно, что концерты российского рэпера Lida отменили после обвинений в пропаганде педофилии. На творчество артиста обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.