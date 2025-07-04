Фанатов не сдержать: Агутина встретили в Сочи как героя

Певца Леонида Агутина встретили в Сочи как героя. Кадры проезда исполнителя на автомобиле по курортному городу опубликовало «Дни.ру» в Telegram-канале.

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На опубликованном видео Агутин стоит в кабриолете, который медленно едет по улице. Вокруг него собралась толпа людей, сдерживаемая волонтерами. Несмотря на это, некоторым фанатам удалось протиснуться, чтобы пожать руку артисту. Сам Агутин не отказывался и тянулся к подошедшим поклонникам в ответ.

Напомним, что с 1 по 11 июля в Сочи проходит VI Семейный образовательный форум AguTeens, основанный певцом. В город Агутин летел на самолете из Москвы — на борту Агутин выступил перед пассажирами. Мероприятие прошло в рамках благотворительного музыкального рейса SU1176 «Аэрофлота».