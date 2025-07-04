Shaman рассказал, чем его покорила Мизулина

Певец Ярослав Дронов (Shaman), что восхищается своей возлюбленной, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия» артист признался, что общественница покорила его своей хозяйственностью.

По словам Дронова, он долго искал человека, способного принять его гастрольный график. Мизулина же стала для него «находкой». Он охарактеризовал их пару как «гармоничный союз понимающих друг друга людей».

«Она потрясающая хозяйка, потрясающе готовит. После тяжелого рабочего дня приходишь, в платье встречает. К двери подходишь, а уже вкусно пахнет едой. Этого очень не хватало. Мне всегда хотелось двух вещей — реализоваться в своем деле и в личной жизни», — добавил Shaman.

Дронов рассказал, что уже познакомился с матерью своей возлюбленной, бывшим членом Совфеда Екатериной Мизулиной. Общение с ней у певца «сразу пошло» — они часто разговаривают по телефону сразу «обо всем на свете».

Напомним, что Мизулина и Дронов подтвердили свой роман в марте 2025 года. Позднее артист заявил, что хочет жениться на общественнице, однако не уточнил, когда именно.