Дочь певца Михаила Турецкого отпустила 11-летнего сына одного в Англию

Внук народного артиста России Михаила Турецкого уехал в Англию. Дочь певца Наталья в своей соцсети призналась подписчикам, что тяжело переживает разлуку с 11-летним сыном Иваном.

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«Уехал в школьную поездку в Лондон, учить английский. Мне очень тяжело, но не хочу мешать ему взрослеть и развиваться! А вы бы отпустили?» — обратилась к аудитории блогер Наталья Турецкая.

Теперь связь с наследником она поддерживает только по видеосвязи.

Бизнесвумен замужем за предпринимателем Дмитрием Гилевичем. Помимо сына Ивана у пары также есть дочь Елена. При этом Наталья часто заявляет о том, что не против завести третьего ребенка.

Турецкая уже сделала 12 ЭКО, но решила остановиться на этом. Дочь народного артиста призналась, что пыталась забеременеть на протяжении пяти лет, но больше не хочет продолжать эту борьбу.

Ранее мы писали о том, что 41-летняя дочь певца Михаила Турецкого Наталья мечтает стать мамой в третий раз, но не готова вынашивать малыша. Поэтому сейчас она находится в поиске суррогатной матери.