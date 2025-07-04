В Москве начались задержания из-за скандала с фото Вали Карнавал

В Москве задержали группу людей, которые тайно сфотографировали блогера Валю Карнавал в раздевалке фитнес-клуба и пытались продать снимки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Соцсети

По данным Mash, весной 2025 года несколько поклонниц встретили Карнавал в фитнес-клубе и незаметно сфотографировали певицу, когда она переодевалась. Одна из девушек отправила фотографии Карнавал своему парню, тот создал подставной аккаунт в Telegram и пытался продать снимки.

Личности молодого человека и девушек удалось остановить, все они были задержаны. Mash отмечает, что им грозит лишение свободы по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении и обороте порнографии.

Валя Карнавал показала часы за миллионы рублей

Ранее Валя Карнавал рассказала, как столкнулась с угрозами в соцсетях после новостей о романе с певцом Егором Кридом. Она заявила, что недоброжелатели узнали контакты членов ее семьи и начали отправлять им оскорбления, угрозы и даже пожелания смерти.