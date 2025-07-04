OG Buda оштрафовали за пропаганду наркотиков

Рэпера OG Buda (настоящее имя Григорий Ляхов) оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Их обнаружили в четырех треках артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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В Никулинском районном суде Москвы 31-летнего Ляхова признали виновным по статье о пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП).

Пропаганду запрещенных веществ нашли в песнях «На кортах», «Собака», «Грусть» и «Дзагоев».

Защита рэпера утверждала, что «публикация этих треков объективной опасности не имеет», и просила прекратить процесс.

«Я послушал эти треки и, если честно, вообще не понял, о чем там речь, и побуждения употреблять наркотики не обнаружил. Включил их несовершеннолетнему сыну, он тоже ничего не понял», — заявил адвокат исполнителя.

Адвокат также обратил внимание на то, что дата совершения правонарушения была определена неверно, а также что музыканта неправомерно привлекли в качестве индивидуального предпринимателя.

Сам рэпер на заседание не пришел.

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